МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 61 /2113/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5211-У от 18.07.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55910 от 12.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5212-У от 18.07.2019 "О внесении изменений в пункты 4.1 и 4.4 Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55911 от 12.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5213-У от 18.07.2019 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55912 от 12.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5252-У от 9.09.2019 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам совершения кредитными организациями операций с драгоценными металлами и порядка проведения банковских операций с драгоценными металлами" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2094 от 10.09.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839";

— приказ № ОД-2098 от 12.09.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "ГринКомБанк" АО "ГринКомБанк" /г. Иркутск/";

— приказ № ОД-2099 от 12.09.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "ГринКомБанк" АО "ГринКомБанк" /г. Иркутск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2104 от 12.09.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853".