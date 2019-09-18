МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Банк России выявил схему с участием мошеннических компаний, занимающихся "обратным лизингом" по всей стране, и направил информацию о них в прокуратуру, сказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях на пресс-конференции, посвященной теме формирования правоприменительной практики в отношении сделок такого лизинга во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

"В рамках нелегального кредитования было выявлена схема по "возвратному", или "обратному", лизингу, когда практически компании, позиционирующие себя как лизинговые, осуществляли услуги по предоставлению займов. Фактически это "псевдолизинговая" деятельность, естественно, никакого отношения к нормальному лизингу не имеет, и по характеру схемы эта деятельность направлена исключительно на то, чтобы предоставить человеку все возможности, чтобы он нарушил договор, который он же заключает, чтобы это имущество передать и отнять", — рассказал Лях.

"К нам регулярно поступают жалобы. За последние пару лет это более 200 жалоб. В результате проверок, которые мы проводили, мы выявили 70 компаний, даже круг компаний, которые осуществляют такую деятельность в масштабе всей страны", — уточнил он.

"Мы направили в прокуратуру материалы о самих организациях и бенефициарах, которые в них работали и организовывали подобные схемы. По результатам рассмотрения материалов Банка России возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, и уже часть дел начало рассматриваться в судах", — продолжил Лях. По его словам, выявленный круг компаний преимущественно концентрируются в предоставлении подобных псевдолизинговых услуг в Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах.

При возвратном (или обратном) лизинге одна из сторон продает автомобиль лизинговой компании, забирая его обратно в аренду и имея возможность выкупить его обратно. Игроки рынка лизинга не занимаются обратным лизингом автомобилей для физлиц, такие услуги предлагают микрофинансовые организации (МФО), говорил в январе директор компании "Европлан" Александр Михайлов.

В мае Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявил, что изучит вопрос мошенничества при выдаче кредитов по схеме возвратного лизинга транспортных средств для физлиц. Согласно данным, сообщённым на медиафоруме одним из журналистов, по такой схеме организации уходят из-под надзора Центрального банка, при этом своих автомобилей лишились свыше 5 тысяч человек.