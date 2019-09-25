МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) одобрил увеличение уставного капитала путем допэмиссии 2,75 миллиарда обыкновенных акций номиналом 1 рубль, следует из материалов кредитной организации.

"Увеличить уставный капитал банка на 2,75 миллиарда рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2,75 миллиарда штук номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию", — говорится в сообщении банка.

Акции будут размещаться по открытой подписке, цену размещения набсовет определит позже. Уставный капитал МКБ в настоящее время составляет 27,08 миллиарда рублей.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники во вторник сообщило, что МКБ в ходе размещения намерен привлечь около 15 миллиардов рублей, при этом концерн "Россиум", основной акционер банка, выкупит часть новых акций для сохранения своей доли.

МКБ проводил SPO в 2017 году. Тогда концерн "Россиум" бизнесмена Романа Авдеева приобрел 1,5 миллиарда акций (его доля достигла 55,65%), free float (акции в свободном обращении) составил около 27% уставного капитала компании, а оставшиеся акции находились в собственности у миноритарных акционеров. По результатам SPO банк смог привлечь 14,4 миллиарда рублей, реализовав все 3,2 миллиарда акций по цене 4,5 рубля за штуку.

Московский кредитный банк (МКБ) — универсальный частный банк, работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и частных лиц. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня МКБ занимал 9 место в банковской системе РФ с активами в 2,226 триллиона рублей.