МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в июле текущего года вырос на четверть — до 1,3 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"В июле 2019 года, с началом периода массовых отпусков, на внутреннем рынке наблюдалось сезонное повышение спроса населения на наличную иностранную валюту, в большей степени на евро. Чистый спрос физических лиц на наличную иностранную валюту вырос на четверть по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,3 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте. В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной европейской валюты", — сообщает регулятор.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в июле вырос на 14% и составил 4,6 миллиарда долларов по сравнению с июнем. Отмечается, что его объем был меньше, чем в июле 2017 и 2018 годов, на 15 и 10% соответственно.

Спрос населения на доллары в июле по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 7%, на европейскую валюту — на 26%, составив соответственно 2,8 и 1,7 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса снизилась до 61% с 64% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла до 38% с 34%.

По данным Банка России, в июле объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с июнем на 10%, до 2,6 миллиарда долларов. Покупки долларов по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились, европейской валюты — выросли на 28%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем выросло на 14% и составило 2,4 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 3% и составил 1072 доллара.

В июле уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,9 миллиарда долларов, что на 46% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 8%, европейской валюты — вырос в 2,6 раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле по сравнению с июнем сократился на 27% и составил 1,1 миллиарда долларов.