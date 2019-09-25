МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) до конца текущего года предоставит гарантии "Газпрому" на 53 миллиона долларов за греческого покупателя газа, обсуждает аналогичный проект по участию в финансовом механизме по газовым расчетам с Турцией и Болгарией, сообщил РИА Новости глава института развития Дмитрий Панкин.

"Сейчас у нас проект в Греции: мы выставляем гарантии "Газпрому" за греческого покупателя российского газа. Этот вопрос вынесен на рассмотрение Совета директоров в ноябре. Планируется, что при положительном решении гарантия будет выдана уже до конца текущего года", — сказал Панкин.

"Сумма 53 миллиона долларов. Не очень крупная, но здесь важен факт того, что берем риск местных покупателей. С Турцией, с Болгарией и рядом других стран обсуждаются аналогичные проекты, когда мы выставляем гарантии российской нефтегазовой компании как продавцу за местного покупателя", — пояснил он.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция). ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования компаниям государственного и частного секторов в странах-участницах.

С июня прошлого года президентом банка является представитель России. Доли РФ, Греции и Турции в уставном капитале ЧБТР составляют по 16,5%, Румынии — 14%, Болгарии и Украины — по 13,5%, Азербайджана- 5%, Албании — 2%, Армении — 1%, Грузии и Молдавии — по 0,5%, нераспределенная доля — 0,5%.