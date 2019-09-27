МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Компания Freedom Holding, материнская компания ИК "Фридом Финанс", зарегистрированная в США, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на покупку одного из старейших брокеров — российскую "Церих Кэпитал Менеджмент". Соответствующее уведомление опубликовано на сайте службы.

"В ФАС России 20.09.2019 поступило на рассмотрение ходатайство компании Freedom Holding Corp… о приобретении 100% голосующих акций АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", — говорится в сообщении. Служба уточняет, что ходатайство должно быть рассмотрено в течение 30 дней.

ООО "ИК "Фридом Финанс" является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. Компания владеет долей 94,15% в казахстанском брокере АО "Фридом Финанс" и около 100% в ООО "ФФИН Банк". Материнской компанией является Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на американской бирже NASDAQ. В июне рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг кредитоспособности ИК "Фридом Финанс" в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

По данным Московской биржи, ИК "Фридом Финанс" входит в топ-10 крупнейших брокерских компаний РФ по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тысячи на май 2019 года), количество активных клиентов составляет около 6 тысяч, при этом значительное количество клиентов торгует не на Московской бирже, а на иных площадках (в частности, на Санкт-Петербургской бирже). "Эксперт РА" оценило рыночные и конкурентные позиции компании как высокие.

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" присутствует на рынке 23 года и является одним из лидеров в сфере брокерского обслуживания. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в мае текущего года пересмотрело рейтинг кредитоспособности финансовой компании ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" работает на российском фондовом, срочном рынках, а также на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Компания оказывает брокерские, депозитарные, дилерские услуги, а также услуги по доверительному управлению ценными бумагами. На 31 декабря 2018 года у компании было 16,3 тысячи клиентов в рамках брокерского обслуживания, из которых активными являлись 1,6 тысячи клиентов, на базе чего "Эксперт РА" оценил рыночные и конкурентные позиции компании как невысокие.