МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 30 сентября перечислило Банку России 40 миллиардов рублей в рамках погашения задолженности, по состоянию на 1 октября остаток долга составляет 650 миллиардов рублей, сообщается на сайте АСВ.

"Департамент общественных связей информирует, что 30 сентября 2019 года государственная корпорация АСВ перечислила Банку России 40 миллиардов рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Всего в третьем квартале 2019 года агентством возвращено 60 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, всего на 30 сентября агентство вернуло ЦБ 192 миллиарда рублей, в том числе в 2019 году — 147 миллиардов рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.