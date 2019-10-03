МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 66 /2118/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 690-П от 18.08.2019 "О порядке передачи банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55905 от 12.09.2019, вступает в силу по истечении 30 дней после дня опубликования/;

— указание № 5164-У от 6.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 мая 2014 года № 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности /"Базель 3"/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55800 от 2.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5165-У от 6.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности /"Базель 3"/ системно значимыми кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55801 от 2.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5188-У от 3.07.2019 "О порядке реализации ликвидатором негосударственного пенсионного фонда имущества негосударственного пенсионного фонда в случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55955 от 18.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5192-У от 8.07.2019 "О минимальных /стандартных/ требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования от несчастных случаев и болезней в части страхования от несчастных случаев физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55856 от 9.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5234-У от 18.08.2019 "О признании утратившим силу Положения Банка России от 27 мая 2016 года № 545-П "О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55906 от 12.09.2019, вступает в силу со дня вступления в силу Положения Банка России от 18 августа 2019 года № 690-П "О порядке передачи банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"/;

— указание № 5239-У от 27.08.2019 "О внесении изменения в пункт 2.4 Указания Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У "О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55988 от 20.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2240 от 26.09.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "Центр Нового Бизнеса";

— приказ № ОД-2263 от 30.09.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759";

— информационное письмо № ИН-03-31/72 от 25.09.2019 "О страховании денежных средств, размещенных на банковских счетах доверительного управления".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.09.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.09.2019 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; объявления Банка России.