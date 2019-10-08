МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Около половины от ожидаемого сокращения 18 тысяч сотрудников Deutsche Bank может прийтись на персонал в Германии, где работает чуть менее половины всего штата банка, пишет агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

"Deutsche Bank AG намерен провести около половины из планируемых сокращений 18 тысяч сотрудников в Германии", — сообщили агентству источники. Впервые о своих планах сократить около 18 тысяч сотрудников к 2022 году банк объявил в июле.

По итогам 2018 года в компании работали 91,7 тысячи человек, из них 41,7 тысячи — в Германии. Таким образом, штат банка в Германии может сократиться на 22%. При этом, по данным источников агентства, заметная часть сокращений может прийтись и на Лондон, частично в связи с неопределенностью вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.