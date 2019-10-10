МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 67 /2119/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 198-И от 6.06.2019 "Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56067 от 25.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5150-У от 22.05.2019 "О порядке направления микрофинансовыми организациями в Банк России уведомлений, содержащих информацию, которая не раскрывается неограниченному кругу лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56064 от 25.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5163-У от 6.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П "О методике определения собственных средств /капитала/ кредитных организаций /"Базель III"/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56084 от 30.09.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5215-У от 22.07.2019 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55966 от 19.09.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— приказ № ОД-2275 от 1.10.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" АО КБ "Ассоциация" /г. Нижний Новгород/";

— приказ № ОД-2302 от 4.10.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр" АО НКО "Частный РКЦ" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2308 от 4.10.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга /Акционерное общество/ Банк МБСП /АО/ /г. Санкт-Петербург/";

— информационное письмо № ИН-05-35/76 от 2.10.2019 "О доведении до сведения заемщика – физического лица информации о значении показателя долговой нагрузки, рассчитанном в отношении него при принятии решения о предоставлении кредита /займа/ или увеличении лимита кредитования".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 3 квартале 2019 года.