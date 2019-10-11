СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Нет никаких оснований не исполнить обязательств выплаты дивидендов ВТБ в 50% от прибыли группы по МСФО по итогам 2019 года, заявил журналистам первый зампред правления второго по активам российского банка Дмитрий Олюнин.

ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли группы по МСФО. Новая стратегия развития группы ВТБ на 2019-2022 годы предусматривает, что банк вернется к практике выплаты дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО уже по итогам текущего года.

"Пока я не вижу никаких оснований для того, чтобы мы не выполнили свои обязательства по выплате дивидендов в размере 50%. Все наши действия и планы полностью исходят из выплаты дивидендов в 50%, нет никакого плана внутри — рабочего, полурабочего, где была бы какая-то другая идеология", — заверил Олюнин в кулуарах форума Finopolis.

"То есть, мы абсолютно на всех уровнях строим бизнес-план следующего года — как раз обсуждение бизнес-плана в понедельник у нас будет, рассмотрение направления очередного видения этого бизнес-плана — там везде 50% выплата заложена. И я хотел бы, чтобы акционеры были спокойны и инвесторы, что мы свои обязательства будем выполнять безусловно", — добавил он.