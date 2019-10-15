МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов, созданный на базе "Траста", выставил на аукцион все кумулятивные привилегированные акции "Русснефти" с начальной ценой в 62,2 миллиарда рублей, следует из информации Единой электронной площадки.

На площадке размещено три лота на продажу кумулятивных привилегированных акций "Русснефти": два стоимостью от 21,1 миллиарда рублей, третий лот оценен в 20,03 миллиарда. Банк принимает заявки на участие в аукционе до 12 ноября, сам аукцион состоится 14 ноября.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. При этом все привилегированные акции (25% уставного капитала) принадлежат банку "Траст", который стал их владельцем после передачи на его баланс активов санированного Бинбанка.