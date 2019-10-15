МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам первых девяти месяцев 2019 года снизилась на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 3,175 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 20,17 доллара против 20,83 доллара годом ранее. Выручка компании уменьшилась на 1,9%, до 10,562 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Blackrock сократилась на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,119 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,15 доллара против 7,54 доллара по сравнению с прошлым годом. Выручка компании выросла на 3,2%, до 3,692 миллиарда долларов.

"Снижение разводненной прибыли на акцию на 5% по сравнению с прошлым годом отражает снижение прибыли от неосновной деятельности и более высокую эффективную ставку налога в текущем квартале", — отмечается в пресс-релизе.

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. По состоянию на 30 сентября 2019 года компания управляла активами на 6,963 триллиона долларов.