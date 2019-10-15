МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам января-сентября 2019 года увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 14,422 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,89 доллара против 5,04 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода увеличилась на 0,3%, составив 55,908 миллиарда долларов.