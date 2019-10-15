МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США — Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые девять месяцев 2019 года выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 16,676 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.

Разводненная прибыль на одну акцию составила 3,43 доллара против 3,07 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период в годовом выражении снизилась на 0,3% — до 65,203 миллиарда долларов.