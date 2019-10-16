МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин России планирует докапитализировать Промсвязьбанк на 10 миллиардов рублей в текущем году, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы планировали докапитализацию на 10 миллиардов рублей в 2019 году, в декабре. Если будет принято в таком виде, там бюджетный процесс в самом разгаре. Дальше будем смотреть, исходя из бюджетных возможностей", — сказал он.

Ранее в марте замглавы Минфина заявлял, что Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 50 миллиардов рублей в 2019-2021 годах с учетом присоединения Связь-банка. Докапитализация Промсвязьбанка в 2018 году составила 25 миллиардов рублей.

Моисеев добавил, что в настоящее время реализуются корпоративные процедуры по передаче ВЭБом Связь-банка. "До конца года Промсвязьбанк станет его собственником, но объединение банков — это двухэтапная процедура. То есть будет два юрлица в течение некоторого времени, акции будут висеть на балансе ПСБ, но сам банк некоторое время будет существовать как отдельное юрлицо", — пояснил замминистра.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации — Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.