МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, в январе-сентябре снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 3,018 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, уменьшилась на 11,3% — до 3,001 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 3,1 доллара против 3,2 доллара в январе-сентябре прошлого года. Выручка BNY Mellon сократилась на 6% — до 11,684 миллиарда долларов.

Чистая прибыль BNY Mellon по итогам третьего квартала составила 1,041 миллиарда долларов, снизившись в годовом выражении на 7%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась на 6,6% — до 1,038 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,07 доллара против 1,06 доллара в третьем квартале 2018 года. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,99 доллара за акцию. Квартальная выручка BNY Mellon сократилась на 5%, до 3,861 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке 3,91 миллиарда долларов.

"Мы принимаем меры для улучшения показателей деятельности, и мы по-прежнему сосредоточены на инвестировании в свое будущее и контроле над расходами", — приводятся в релизе слова временного генерального директора банка Тодда Гиббонса (Todd Gibbons).

BNY Mellon был образован в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимается управлением активами, брокерской деятельностью и консалтингом.