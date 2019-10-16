ЛОНДОН, 16 окт — ПРАЙМ. Французское подразделение британско-гонконгской банковской группы HSBC, HSBC France, в конце следующего года перенесет свою штаб-квартиру, расположенную на Елисейских полях, на Авеню Клебер в связи с продажей здания, состоявшейся в 2010 году, и окончанием срока аренды, сообщили РИА Новости в представительстве банка во Франции.

"HSBC France планирует переместить свой головной офис по адресу Авеню Клебер, 38, в 500 метрах от своей нынешней штаб-квартиры на Елисейских полях", — уточнили в кредитной организации.

Ранее СМИ сообщили, что переезд из штаб-квартиры в престижном районе связан с планами банка по масштабному сокращению персонала. В центральном офисе в настоящее время трудятся около 1,7-1,8 тысячи сотрудников банка.

Как пояснили в HSBC France, в новом офисе будут размещены около 1200 сотрудников, отвечающих за корпоративный бизнес, проводящих сделки для институциональных инвесторов, частных лиц и частных банков. Остальные сотрудники будут распределены по другим офисам банка в Париже. Об этом в среду было объявлено работникам банка, уточнили в HSBC.

Ранее в октябре стало известно, что HSBC Holdings plc намерена сократить до 10 тысяч сотрудников для снижения издержек. Общий штат HSBC составляет примерно 238 тысяч сотрудников.

В августе СМИ также сообщали, что HSBC сократит более 4 тысяч сотрудников и основные сокращения коснутся руководящих должностей.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). По состоянию на 30 июня 2019 года группа управляла активами на сумму 2,751 триллиона долларов.