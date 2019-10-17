МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 68 /2120/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5255-У от 12.09.2019 "О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56133 от 4.10.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— приказ № ОД-2343 от 9.10.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 сентября 2019 года № ОД-2099";

— приказ № ОД-2388 от 15.10.2019 "О внесении изменений в пункт 3 приказа Банка России от 03.06.2019 № ОД-1261";

— приказ № ОД-2392 от 15.10.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД-2064";

— приказ № ОД-2397 от 16.10.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" /Общество с ограниченной ответственностью/ НКО "21 ВЕК" /ООО/ /г. Санкт-Петербург/";

— информационное письмо № ИН-04-45/73 от 30.09.2019 "Об учете средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации избирательным комиссиям";

— информационное письмо № ИН-06-59/77 от 3.10.2019 "О порядке изменения способов или частоты взаимодействия при взыскании просроченной задолженности";

— информационное письмо № ИН-06-28/79 от 9.10.2019 "О некоторых вопросах, связанных с ограничением эмитентами состава и /или/ объема раскрываемой /предоставляемой/ информации";

— стандарт СТО БР НПС-1.3-2019 "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе плательщика. Альбомы схем".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.10.2019; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.09.2019; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.10.2019; информация о банковской системе Российской Федерации в 3 квартале 2019; объявления Банка России.