МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в первом квартале 2020 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 11,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении регулятора.

Общая сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в четвертом квартале 2019 года может составить 19,1 миллиарда долларов, в первом квартале 2020 года — 11,4 миллиарда, отмечает ЦБ. Таким образом, регулятор не ожидает в первом квартале внутригрупповых платежей, за счет которых обычно сокращается сумма фактических платежей.

"Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты могут составить до 16,5 миллиарда долларов в IV квартале 2019 года и 11,4 миллиарда долларов в I квартале 2020 года", — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ оценивал фактические платежи в четвертом квартале 2019 года на уровне 17,5 миллиарда долларов.