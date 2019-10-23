МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 69 /2121/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5216-У от 22.07.2019 "О дополнительных требованиях к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария, а также требованиях к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56144 от 4.10.2019, вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5222-У от 1.08.2019 "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и /или/ манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3-8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56257 от 16.10.2019, вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5227-У от 7.08.2019 "О случаях, сроках, порядке, составе и объеме предоставления кредитной организацией в Банк России информации, которая не раскрывается, а также сообщения кредитной организацией в Банк России о раскрытии кредитной организацией в ограниченных составе и /или/ объеме информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56203 от 11.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5230-У от 12.08.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3335-У "О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56256 от 16.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5231-У от 12.08.2019 "О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов, а также изменений, внесенных в правила страхования, методику расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов, и подтверждающих их документов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56248 от 16.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5254-У от 12.09.2019 "О форме /формате/, требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56262 от 16.10.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 5256-У от 12.09.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 года № 452-П "О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56188 от 9.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2412 от 17.10.2019 "О продлении срока действия временной администрации по управлению банком Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк" АО "ВОКБАНК" /г. Нижний Новгород/";

— приказ № ОД-2433 от 22.10.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 сентября 2019 года № ОД-2099";

— информационное письмо № ИН-06-59/75 от 2.10.2019 "О праве кредитора требовать досрочного возврата потребительского кредита /займа/";

— федеральный стандарт актуарной деятельности "Особенности актуарного оценивания в ходе проведения ликвидационных процедур в отношении негосударственных пенсионных фондов".