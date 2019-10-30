МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего немецкого банка — Deutsche Bank, приходящийся на акционеров, за девять месяцев 2019 года составил 4,116 миллиарда евро против прибыли в 455 миллионов евро годом ранее, говорится в финансовой отчетности банка.

Разводненный убыток на акцию составил 1,99 евро против прибыли в 0,19 евро годом ранее. Выручка составила 17,8 миллиарда евро, снизившись на 9,8% по сравнению с показателем годичной давности.

Приходящийся на акционеров чистый убыток за третий квартал 2019 года составил 942 миллиона евро против прибыли в 130 миллионов евро годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,41 евро против прибыли в 0,1 евро год назад. Выручка банка уменьшилась на 14,8% в годовом выражении — до 5,3 миллиарда евро.

Аналитики полагали, что выручка банка за третий квартал составила 5,53 миллиарда евро, а чистый убыток — примерно 772 миллиона евро.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.