МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Процедура предварительного согласования в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ приобретения доли в банке "Уралсиб" проходит в рамках вступления в наследство членов семьи Коган, сообщила РИА Новости официальный представитель банка Ирина Волина.

ФАС 22 октября получила ходатайство о приобретении 81,81% голосующих акций банка "Уралсиб". Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты получения.

"Данная процедура проходит в рамках вступления в наследство членов семьи Коган. Это предварительное согласование в ФАС, перед заявлением в качестве наследников", — сказала Волина.

В сентябре ФАС получила ходатайство на проведение сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия работы банка "Уралсиб". Покупатель прав тогда не указывался. При этом приобретение должно осуществляться на основании договора доверительного управления 81,8092% голосующих акций. Именно таким пакетом владел погибший акционер банка Владимир Коган, занимавший пост председателя набсовета банка. В банке поясняли РИА Новости, что подача ходатайства в ФАС на доверительное управление 82% акций банка "Уралсиб" является технической процедурой в рамках организации управления активами до определения наследователей.

"Уралсиб" в июне сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя набсовета банка. По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.

Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".