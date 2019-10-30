МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 70 /2122/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 688-П от 16.07.2019 "О порядке и особенностях передачи страхового портфеля, порядке и условиях компенсации недостающей части активов профессиональным объединением страховщиков, порядке согласования передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 статьи 1849 Федерального закона "О несостоятельности /банкротстве/", требованиях к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56235 от 15.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 4832-У от 21.06.2018 "О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 ноября 1998 года № 46 "Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 4834-У от 21.06.2018 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 25 июня 1999 года № 588-У "О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5220-У от 30.07.2019 "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56147 от 4.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5267-У от 26.09.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56278 от 17.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2435 от 22.10.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество";

— приказ № ОД-2466 от 24.10.2019 "О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "ТИСС";

— приказ № ОД-2467 от 24.10.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "Эклектика";

— приказ № ОД-2468 от 25.10.2019 "О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" ПАО "МИнБанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2474 от 25.10.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— приказ № ОД-2481 от 27.10.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Страховая компания "Стерх";

— приказ № ОД-2482 от 27.10.2019 "О назначении временной администрации акционерного общества "Страховая компания "Стерх";

— приказ № ОД-2496 от 28.10.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 3 квартале 2019 г; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2019 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.10.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.10.2019; объявления Банка России.