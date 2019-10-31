МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Объем активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИСах) по итогам третьего квартала текущего года вырос на 19,6%, до 143,9 миллиарда рублей, следует из статистических данных Банка России.

Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей. При этом помимо получаемого в результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на вычет по НДФЛ.

В том числе, по данным ЦБ, объем активов в ИИСах на брокерских счетах вырос на 19,1%, до 95,4 миллиарда рублей, в ИИСах в доверительном управлении – на 20,6%, до 49,5 миллиарда. А количество таких счетов за квартал выросло на 31,5%, до 1,175 миллиона, в том числе брокерских на 31,3%, до 1,016 миллиона, счетов в доверительном управлении – на 32,7%, до 159 тысяч.

В целом же количество розничных инвесторов на российском фондовом рынке по итогам рассматриваемого периода выросло на 18,2%, до 3,386 миллиона счетов, при этом количество активных счетов за этот же период увеличилось на 19,1%, до 427 тысяч, указывается в статданных.

"Доля ИИС в сегменте ДУ (доверительного управления — ред.) достигла 61% (кварталом ранее – 59%). При этом основной прирост количества клиентов на ИИС в ДУ, а также прирост стоимости портфелей на ИИС продолжают обеспечивать управляющие компании, входящие в одну группу с крупнейшими кредитными организациями и фактически пользующимися их инфраструктурой для продажи своих продуктов", — отмечается там же.

"Основными факторами существенного притока частных инвесторов являются снижение ставок банковских вкладов и появление на рынке новых финансовых продуктов, которые обладают большей доходностью по сравнению с депозитами. Также привлечению инвесторов на фондовый рынок способствуют меры государственного стимулирования – налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам, повышение финансовой доступности и финансовой грамотности населения", — делается вывод в комментарии регулятора.