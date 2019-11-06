МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 71 /2123/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5116-У от 4.04.2018 "О требованиях к мерам /включая размеры штрафов/, применяемым саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы /сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы/, в отношении своих членов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56300 от 22.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5237-У от 23.08.2019 "Об утверждении типовой формы пенсионного договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56190 от 10.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5238-У от 23.08.2019 "Об утверждении типовых правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56274 от 17.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5302-У от 30.10.2019 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И "Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры" /вступает в силу с 1.11.2019/;

— указание № 5303-У от 30.10.2019 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации /Банка России/" /вступает в силу с 1.11.2019/;

— приказ № ОД-2500 от 30.10.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк" ООО "РАМ Банк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2501 от 30.10.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД-1303";

— приказ № ОД-2509 от 31.10.2019 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Небанковской кредитной организации "Объединенная расчетная система" /акционерное общество/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-2519 от 1.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк" /г. Омск/";

— приказ № ОД-2520 от 1.11.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк" /г. Омск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2521 от 1.11.2019 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Данске банк" АО "Данске банк" /г. Санкт-Петербург/";

— приказ № ОД-2527 от 1.11.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "ГринКомБанк" АО "ГринКомБанк" /г. Иркутск/";

— приказ № ОД-2545 от 5.11.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2019 года № ОД-1303";

— информационное письмо № ИН-03-40/81 от 5.11.2019 "Об отмене письма Банка России от 30.12.1997 № 73-Т".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.10.2019; объявления Банка России; сообщения об исключении ООО "Банк Империя" и ООО КИИБ "СОЧИ" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.