БРАЗИЛИА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский средний класс заинтересовался вложениями в так называемые "народные" ОФЗ, в целом их продажи идут неплохо, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Минфин в сентябре выпустил "народные" ОФЗ по новым правилам объемом 15 миллиардов рублей. Теперь при покупке и предъявлении к выкупу таких облигаций гражданам не придется уплачивать комиссию, а минимальная сумма приобретения снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, под залог бумаг владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов. Их круг был расширен — к Сбербанку и ВТБ добавились "Почта банка" и Промсвязьбанк.

"Уменьшился ценник. Очень нам нравится, что средняя цена инвестиций, с которой приходят в банки, это уже не миллионы — это чуть больше 100 тысяч (рублей — ред.) в среднем, а есть ценники и меньше 100 тысяч. То есть уже средний класс наш, у кого есть остатки на счетах, покупает", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос о том, довольны ли в Минфине продажами ОФЗ для населения.

По его оценке, продажи идут "достаточно неплохо". "Уже, насколько я помню, больше 5 миллиардов продали за полтора месяца. Поэтому нормально", — отметил замминистра.