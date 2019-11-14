МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВЭБ по итогам 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза, до 32 миллиардов рублей по сравнению с 16,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из материалов госкорпорации.

Процентные доходы ВЭБ.РФ увеличились на 26,8%, до 123,3 миллиарда рублей. Комиссионные доходы выросли на 12,8%, составив 4,522 миллиарда рублей. Процентные расходы увеличились на 23% и составили 122,84 миллиарда рублей.

Прибыль до налогообложения составила 32,56 миллиарда рублей, увеличившись за отчетный период в 1,9 раза. Операционные расходы выросли в 6,5 раза, до 90,96 миллиарда рублей.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.