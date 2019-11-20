МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 73 /2125/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5229-У от 9.08.2019 "О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими инвестиционных советников, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций /содержании видов деятельности/ инвестиционных советников на финансовом рынке, подлежащих стандартизации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56410 от 5.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5235-У от 22.08.2019 "О требованиях к размеру компенсационного фонда единого общероссийского профессионального объединения страховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуществу, порядке формирования компенсационного фонда и его использования" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56482 от 11.11.2019, вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства финансов Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 июля 2013 года № 71н "Об утверждении Требований к размеру компенсационного фонда профессионального объединения страховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и порядка его формирования и использования", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2013 года № 29794/;

— указание № 5251-У от 9.09.2019 "О правилах присвоения уникального идентификатора договора /сделки/, по обязательствам из которого /из которой/ формируется кредитная история" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56361 от 30.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5263-У от 20.09.2019 "О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическим лицам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56434 от 6.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5268-У от 30.09.2019 "О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 года № 08-30/пз-н "О порядке расчета стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев лицу, не исполнившему обязанность оплатить неоплаченные части инвестиционных паев" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56413 от 6.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5269-У от 30.09.2019 "О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 года № 08-31/пз-н "О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции /инвестиционные паи/ которого ограничены в обороте" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56412 от 6.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5271-У от 30.09.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56422 от 6.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5272-У от 30.09.2019 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56430 от 6.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5276-У от 30.09.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У "О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56417 от 6.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2595 от 13.11.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк "Прайм Финанс" /Акционерное общество/ Банк "Прайм Финанс" /АО/ /г. Санкт-Петербург/";

— приказ № ОД-2596 от 13.11.2019 "О продлении срока деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РЕСПЕКТ";

— приказ № ОД-2605 от 14.11.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД-2064";

— приказ № ОД-2608 от 14.11.2019 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Акционерном обществе "ФедПэй" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2609 от 15.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест" ООО КБ "Кредитинвест" /Республика Дагестан, г. Кизилюрт/";

— приказ № ОД-2610 от 15.11.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест" ООО КБ "Кредитинвест" /Республика Дагестан, г. Кизилюрт/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2613 от 15.11.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520";

— приказ № ОД-2614 от 15.11.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482";

— приказ № ОД-2615 от 15.11.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 сентября 2019 года № ОД-2064";

— информационное письмо № ИН-06-59/82 от 11.11.2019 "О Стандарте ипотечного кредитования";

— информационное письмо № ИН-05-47/84 от 15.11.2019 "О применении мер в связи с нарушением правил присвоения УИД".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в сентябре 2019 г; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.10.2019; объявления Банка России; сообщения для вкладчиков АО "Данске банк" и АО "Эксперт Банк"; сообщение об исключении АКБ "Новый Кредитный Союз" /АО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.