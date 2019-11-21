МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Побочным эффектом от введения с 1 октября расчёта показателя долговой нагрузки (ПДН) может стать некоторое временное ухудшение качества обслуживания необеспеченных потребительских кредитов в России, говорится в опубликованном ЦБ обзоре развития банковского сектора.

"В качестве побочного эффекта от введения ПДН может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания необеспеченных потребительских ссуд из?за того, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты, но в долгосрочной перспективе это перекроется существенным позитивным эффектом от данных мер", — отметил регулятор.

ЦБ также считает, что эффективность принятых мер может быть несколько ослаблена в результате использования банками высвобожденного в результате планируемых послаблений по отдельным категориям активов капитала на расширения розничного кредитования.

"Заранее оценить суммарный эффект на капитал трудно с учетом множественности изменений и того факта, что некоторые крупные банки, которые используют модельный подход к определению риск-весов, не получат большого преимущества от январских послаблений. К тому же с первого квартала 2020 года банки должны будут соблюдать повышенные надбавки к капиталу", — указал регулятор.

Однако в ЦБ подчеркнули, что в случае необходимости у регулятора есть дополнительные возможности для того, чтобы темп роста необеспеченных потребительских ссуд опустился до более умеренных значений и перегрев потребительского кредитования не наступил.

По данным Банка России, темп роста портфеля необеспеченных потребкредитов за первые три квартала составил 17,5%, что немногим выше показателя за тот же период предыдущего года. В ЦБ уверены, что в дальнейшем замедлению темпов прироста необеспеченных потребительских ссуд будет также способствовать введение показателя ПДН. При этом доля ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней снизилась с начала года до 8,1% с 9,1%.