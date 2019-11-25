МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Крупные российские банки находятся в поиске способа корректной оценки доходов тех своих клиентов, кто не может документально подтвердить свой заработок, пишет РБК со ссылкой на источники в банковских кругах.

Банкиры хотят рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) своих заемщиков по дополнительным данным. В частности, обсуждается возможность запрашивать информацию о платежах и расходах.

Издание отмечает, что такой проект, позволяющий оценивать доход клиентов на основе карточных транзакций, разрабатывает бюро кредитных историй "Эквифакс". В бюро отметили, что работа ведется совместно со специалистами ЦБ РФ.

Таким подходом интересуются в 15 крупных банках РФ.

В июне текущего года порядка половины всех платежей в магазинах РФ проводились по картам. Прогнозируется, что к 2021 году этот показатель вполне может достичь 80%. "Если потребитель тратит какую-то сумму по карте, то он каким-то образом заработал или получил ее. После определенной математической обработки это может характеризовать уровень его дохода", — заявил гендиректор "Экифакса" Олег Лагуткин.