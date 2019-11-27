МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по МСФО за январь-сентябрь снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,882 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Прибыль банка до налогообложения за тот же период сократилась в 1,7 раза, до 14,45 миллиарда рублей. Чистый процентный доход МКБ снизился на 12,2% — до 32,13 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 30,2 миллиарда рублей, сократившись на 18,9%.

Активы МКБ по состоянию на 30 сентября составили 2,184 триллиона рублей против 2,146 триллиона на 31 декабря 2018 года. Обязательства банка на ту же дату составили 1,985 триллиона рублей против 1,955 триллиона на конец прошлого года.

Согласно данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 9 место в банковской системе РФ с величиной активов в размере 2,32 триллиона рублей. Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и для частных лиц.