МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 74 /2126/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5180-У от 27.06.2019 "О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56233 от 15.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2660 от 21.11.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520";

— приказ № ОД-2663 от 21.11.2019 "О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ";

— приказ № ОД-2667 от 21.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "ТИСС";

— приказ № ОД-2670 от 22.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество АО "Кредпромбанк" /г. Ярославль/";

— приказ № ОД-2671 от 22.11.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество АО "Кредпромбанк" /г. Ярославль/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2672 от 22.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ" ООО "РНКО "ВЕСТ" /г. Москва/";

— приказ № ОД-2673 от 22.11.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ" ООО "РНКО "ВЕСТ" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2682 от 22.11.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 ноября 2019 года № ОД-2610";

— приказ № ОД-2683 от 22.11.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482";

— информационное письмо № ИН-06-59/83 от 14.11.2019 "Об отмене письма Банка России от 5 мая 2008 года № 52-Т".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.10.2019; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.11.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.11.2019; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.11.2019; сообщение АСВ для вкладчиков АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО; сообщение об исключении ООО КБ "Анелик РУ" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.