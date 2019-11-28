МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Лидером среди российских банков по росту запасов драгоценных металлов в октябре стал Промсвязьбанк, свидетельствует отчетность кредитных организаций, размещенная в четверг на сайте Банка России.

Запасы драгоценных металлов в пересчете на золото у этого банка выросли на 4,4 тонны, до 6,8 тонны, у Совкомбанка – на 2,9 тонны, до 5,2 тонны, у Сбербанка – на 1,8 тонны, до 22,5 тонны.

Наибольший запас драгметаллов по состоянию на 1 ноября у ВТБ — 52,3 тонны, далее Сбербанк — 22,5 тонны, затем Газпромбанк — 9,3 тонны.

На первом месте по сокращению запасов – банк "ФК Открытие" — за октябрь запасы драгметаллов в этом банке сократились на 3,3 тонны, или на 26%. На втором месте – Азиатско-Тихоокеанский банк – минус 436 килограммов, на третьем – банк "Центрокредит" — минус 111 килограммов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий обратил внимание на то, что Банк России перестал публиковать отчетность Промсвязьбанка в полном объеме, однако исходя из сопоставления агрегированной отчетности банковского сектора, публикуемой регулятором, и отчетности отдельных банков несложно рассчитать объем драгметаллов на балансе Промсвязьбанка.