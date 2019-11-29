МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.

Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до уровня в 10,53%, в июне — до 10,29%, в июле ставка опустилась до 10,24%, а в августе — пробила круглую отметку в 10%, впервые с января.

"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, снизилась до 9,4% – с 9,68% в сентябре. Это минимальное значение за последние два года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в октябре также отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ИЖК: банки предоставили 119 тысяч таких кредитов на общую сумму 271,3 миллиарда рублей, что превысило показатель сентября на 11,1%.

Задолженность по ИЖК на 1 ноября в рублях и иностранной валюте составила 7,47 триллиона рублей после 7,4 триллиона на 1 октября.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале ноября заявляла, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией и в перспективе нескольких лет могут составить 7-8% при инфляции в 4%.