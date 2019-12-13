МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит Банку России продавать акции санируемых страховщиков по цене, которая ниже цены их приобретения. Третье чтение запланировано на 17 декабря.

Документ разрешает ЦБ на основании решения его совета директоров осуществлять продажу приобретенных акций страховых организаций, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже, чем цена их приобретения Банком России.

В случае, если выполнения плана участия ЦБ по предупреждению банкротства страховой организации невозможно — в том числе из-за его невыполнения страховщиком, совет директоров Банка России примет решение о прекращении действия этого плана. Устранение страховщиком причин, ставших основанием для утверждения плана, и выполнение предусмотренных им мероприятий также станет основанием для прекращения его действия.

Принадлежащие Банку России акции страховой организации, в отношении которой принято решение о прекращении действия плана, могут реализовываться после даты его прекращения. Их продажа будет осуществляться на открытом аукционе — по выбору ЦБ она может проводиться как с повышением, так и с понижением их стартовой цены. При этом в соглашении с покупателями акций может быть предусмотрено их обязательство приобрести в будущем все принадлежащие ЦБ акции соответствующей страховой организации.

Однако приобрести акции страховой организации не смогут ее акционеры, владевшие более 1% ее акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства такой организации.

Данные изменения, оформленные в виде поправок, были поддержаны депутатами в пятницу при рассмотрении во втором чтении законопроекта, направленного на повышение эффективности механизма финансового оздоровления кредитных организаций.