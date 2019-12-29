МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Банку России продавать акции санируемых страховщиков по цене ниже стоимости их приобретения, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Документ разрешает ЦБ на основании решения его совета директоров осуществлять продажу приобретенных акций страховых организаций, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже, чем стоимость их приобретения Банком России.

В случае, если выполнение плана участия ЦБ по предупреждению банкротства страховой организации невозможно, в том числе из-за его невыполнения страховщиком, совет директоров Банка России примет решение о прекращении действия этого плана. Устранение страховщиком причин, ставших основанием для утверждения плана, и выполнение предусмотренных им мероприятий также станет основанием для прекращения его действия.

Принадлежащие Банку России акции страховой организации могут реализовываться после даты прекращения плана. Их продажа будет осуществляться на открытом аукционе — по выбору ЦБ он может проводиться как с повышением, так и с понижением стартовой цены. При этом в соглашении с покупателями акций может быть предусмотрено их обязательство приобрести в будущем все принадлежащие ЦБ акции соответствующей страховой организации.

Однако приобрести акции страховой организации не смогут ее акционеры, владевшие ее долей в размере более 1%, в том числе в составе группы лиц, в течение трех месяцев, предшествующих дате утверждения плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства такой организации.

Закон, вступающий в силу со дня его официального опубликования, также содержит нормы, направленные на повышение эффективности механизма финансового оздоровления кредитных организаций и уточнение порядка выхода Банка России и АСВ из капитала санируемых ими банков. При этом для санируемых банков сохраняется возможность работать с "публичными финансами", то есть участвовать в госпрограммах, принимать средства государства на временное хранение на депозиты и так далее", пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.