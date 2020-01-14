МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. по итогам 2019 года увеличилась на 8% по сравнению с 2018 годом, до 19,401 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.

Выручка финансового гиганта по итогам года выросла на 2%, составив 74,286 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 8,04 доллара на акцию против показателя прошлого года в 6,69 доллара.

Чистая прибыль Citigroup Inc. по итогам четвертого квартала увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,979 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 2,15 доллара против значения в 1,64 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показателя на отметке в 1,82 доллара. Выручка корпорации по итогам квартала сократилась на 1%, составив 18,378 миллиарда долларов при прогнозе в 18,38 миллиарда.

"Наша прибыль в 5 миллиардов долларов по итогам четвертого квартала является сильным окончанием 2019 года. Благодаря хорошему взаимодействию с клиентами мы смогли обеспечить сбалансированный рост географической диверсификации и продукции и закончить 16 квартал подряд ростом кредитов и депозитов", — приводятся в релизе слова генерального директора Citigroup Майкла Корбата (Michael Corbat).

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.