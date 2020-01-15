МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам 2019 года составила 8,466 миллиарда долларов, что на 19% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности банка.

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам года снизилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — до 7,89 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 21,03 доллара против 25,27 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период при этом снизилась на 0,2%, до 36,546 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs увеличились на 6% — до 24,898 миллиарда долларов.

Чистая прибыль финансовой организации по итогам четвертого квартала составила 1,917 миллиарда долларов против 2,538 миллиарда долларов годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам квартала составила 1,724 миллиарда долларов против показателя в 2,322 миллиарда долларов в 2018 году.

Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал составила 4,69 доллара против 6,04 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на отметке в 5,56 доллара. Квартальная выручка при этом выросла на 23% — до 9,95 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 8,53 миллиарда долларов. Операционные расходы Goldman Sachs выросли на 42% — до 7,298 миллиарда долларов.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.