МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам 2019 года выросла на 5% по сравнению с предшествовавшим годом — до 4,467 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Чистая разводненная прибыль на акцию выросла до 4,51 доллара с 4,04 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon при этом увеличилась на 0,4%, до 16,462 миллиарда долларов.

Прибыль по итогам четвертого квартала составила 1,449 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 66,6%. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,52 доллара против 0,84 доллара год назад. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,39 доллара. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале выросла на 19%, до 4,778 миллиарда долларов.

"В 2019 году мы продолжили укреплять основы для роста и четвертый квартал продемонстрировал прогресс в достижении этой цели… Мы продолжаем грамотно управлять расходами, и наши инвестиции в повышение операционной эффективности приносят свои плоды. Несмотря на то, что технологические расходы увеличились в этом году на 10%, общие расходы сократились", — приводятся в релизе слова главы компании Тодда Гиббонза (Todd Gibbons).

BNY Mellon был образован в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York с Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимается управлением активами, брокерской деятельностью и консалтингом.