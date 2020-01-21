МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин будет лично курировать стратегию, а также вопросы трансформации бизнеса, ранее этими вопросами занимался первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Дмитрий Олюнин, который ранее курировал финансы, стратегию, а также учет и отчетность, 31 января 2020 завершает свою работу в банке ВТБ в качестве первого заместителя президента – председателя правления", — говорится в сообщении.

"Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин будет лично курировать стратегию, а также вопросы трансформации бизнеса, которые являются приоритетными задачами для ВТБ", — указала пресс-служба.

За период работы в ВТБ под руководством Олюнина был реализован ряд важных задач, включая разработку и утверждение стратегии, приобретение и включение в состав группы ВТБ банка "Возрождение", запуск новых проектов по созданию цифровой экосистемы, построение и налаживание механизмов повышения финансовой эффективности и трансформации группы ВТБ, сообщили в банке.

В ноябре прошлого года Костин заявил журналистам, что не исключает в начале 2020 года нескольких кадровых изменений в правлении. В конце декабря агентство Рейтер сообщало, что Олюнин планирует покинуть свой пост.

Олюнин в 2018 году вновь присоединился к группе ВТБ, курировал ее финансы, учет, риски, операционную поддержку бизнеса и оптимизацию бизнес-процессов. Помимо ВТБ работал в ряде других финансовых организаций в России, в том числе в Росбанке.