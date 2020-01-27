МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 /2145/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5331-У от 26.11.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской /финансовой/ отчетности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57072 от 30.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5339-У от 2.12.2019 "О порядке принятия Банком России решения о продолжении включения в расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, иностранных инвестиций, составляющих 51 и более процентов акций /долей/ уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций /долей/ в собственности инвестора в течение 12 и более лет, а также о порядке опубликования Банком России указанного решения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57079 от 9.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5340-У от 3.12.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 сентября 2014 года № 3386-У "О порядке расчета размера /квоты/ участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций /долей в уставном капитале/ страховых организаций в пользу иностранных инвесторов и /или/ их дочерних обществ" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57113 от 10.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ "Нэклис-Банк".