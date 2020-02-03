МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в 2019 году снизилась на 18,8% по сравнению с 2018 годом и составила 208,296 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.

За 2018 год ВТБ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 256,6 миллиарда рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.