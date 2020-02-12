МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 16 /2152/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ № ОД-194 от 5.02.2020 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566";

— приказ № ОД-203 от 6.02.2020 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 10 января 2020 года № ОД-7";

— приказ № ОД-212 от 7.02.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк" /Белгородская область, г. Старый Оскол/";

— приказ № ОД-213 от 7.02.2020 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 января 2020 года № ОД-7".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.01.2020; объявления Банка России; сообщение АСВ для вкладчиков АО "НВКбанк"; сообщение об исключении ООО "М плюс" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.