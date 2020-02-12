МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о случаях мошеннических спам-звонков от лица службы, в ходе которых злоумышленники вымогают деньги.

"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам-звонках, осуществляемых якобы от лица службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97. Упомянутые спам-звонки осуществляются злоумышленниками, которые используют подменные номера телефонов с целью придания правомерного вида производимым звонкам", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как правило, в ходе подобных звонков злоумышленники, ссылаясь на закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вымогают денежные средства под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть какой-либо конфиденциальной информацией, отметили в ведомстве.

"Обращаем внимание, что блокировка денежных средств, в целях реализации указанного закона, как правило, осуществляется кредитными учреждениями, а участие службы не предполагает непосредственное взаимодействие с физическими и юридическими лицами", — говорится в сообщении.