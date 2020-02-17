МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 17 /2153/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5365-У от 23.12.2019 "О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57403 от 3.02.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5366-У от 23.12.2019 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года № 2693-У "О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57404 от 3.02.2020, вступает в силу со дня вступления в силу Указания Банка России от 23 декабря 2019 года № 5365-У "О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов"/;

— указание № 5368-У от 24.12.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У "О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57397 от 31.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-217 от 10.02.2020 "О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "Нижегородский Специализированный Депозитарий";

— приказ № ОД-218 от 10.02.2020 "О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "Евротраст";

— приказ № ОД-228 от 10.02.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 ноября 2019 года № ОД-2663";

— приказ № ОД-229 от 10.02.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 11 февраля 2016 года № ОД-461";

— приказ № ОД-241 от 12.02.2020 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 января 2020 года № ОД-7";

— приказ № ОД-242 от 12.02.2020 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566";

— информационное письмо № ИН-06-14/5 от 06.02.2020 "Об уведомлении Банка России о досрочном прекращении полномочий отдельных членов совета директоров /наблюдательного совета/ финансовой организации";

— методические рекомендации № 2-МР от 12.02.2020 "О применении кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.01.2020; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.02.2020.