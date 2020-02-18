МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам 2019 года сократила чистую прибыль на 42% по сравнению с 2018 годом — до 8,708 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Выручка банковской группы за год выросла на 4,3% — до 56,098 миллиарда долларов. Операционная прибыль снизилась на 36,6% — до 10,993 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 30,462 миллиарда долларов, сократившись менее чем на 0,1% в годовом выражении.

По итогам четвертого квартала банк получил чистый убыток в размере 5,024 миллиарда долларов против прибыли за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка выросла на 5,3% — до 13,371 миллиарда долларов. Операционный убыток за квартал составила 4,415 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. Чистый процентный доход составил 7,654 миллиарда долларов, уменьшившись на 0,7%.

"Результаты деятельности группы в 2019 году были устойчивыми, однако некоторые аспекты нашего бизнеса не приносят приемлемой прибыли. Поэтому мы намерены пересмотреть план по увеличению прибыли для инвесторов, созданию потенциала для будущих инвестиций и платформы для устойчивого роста", — заявил глава группы Ноэль Куинн (Noel Quinn), слова которого приводятся в релизе.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).