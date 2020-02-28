МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф", сообщили в пресс-службе группы.

"Олег Тиньков, основатель и акционер TCS Group, в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США. Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Дело касается решения потенциальных налоговых вопросов", — сказано в сообщении.

В компании отметили, что данная ситуация не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф". "Олег Тиньков присутствует на этих судебных слушаниях в качестве частного лица, эта ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы "Тинькофф", — подчеркнули в компании.

Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. В компании отметили, что бизнесмен уверен, что данное дело будет решено как можно скорее.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".