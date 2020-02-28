МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен, расходы будут профинансированы даже в случае их падения до 30 долларов за баррель, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы должны быть готовы к любым изменениям, бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель — я фантазирую — мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы", — сказал Силуанов.

Он добавил, что "уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть". "Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, она все-таки выше. Наша базовая цена — 42 доллара за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет и это нас защищает", — пояснил министр.

"Что будет дальше с нефтью — это вопрос дальнейших наших взаимодействий с ОПЕК. Какие будут приняты решения — они должны на следующей неделе обсуждать", — отметил глава Минфина.

Он добавил, что ослабление рубля "происходит, в первую очередь, это следствие того, что цены на нефть падают, тем не менее бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля, но, безусловно, такие глобальные изменения по нефти, естественно, влияют на курсовые соотношения".

Отвечая на вопрос, нужно ли поддержать сокращение добычи, Силуанов заявил: "Это переговорная позиция. Мы должны быть готовы к любым изменениям. Бюджет наш защищен, резервы созданы. Всегда таким источником нестабильностей раньше являлся бюджет. Потому что денег не было, расходы сокращались".

Министр заверил, что дополнительные меры со стороны правительства и ЦБ РФ при текущих ценах на нефть для защиты бюджета не нужны.

"Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены. Влияние движения курса на инфляцию я здесь не вижу, поскольку мы сейчас залезли наоборот в низкую инфляцию, наша задача — достичь плановых показателей по инфляции. Поэтому каких-либо оснований менять прогноз или предпринимать антикризисные, меры, реагирующие на ситуацию, я не вижу", — считает министр.

"Нет, ЦБ в плановом порядке работает", — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли ЦБ приостанавливать покупки валюты.

На данный момент Минфин не меняет планов по заимствованиям, несмотря на нервозность инвесторов из-за коронавируса.

"У нас значительное участие иностранных инвесторов было в последние месяцы. Иностранные инвесторы тоже сейчас, естественно, нервничают. И спрос на бумаги, мы видим, несколько снизился, тем не менее мы наших планов пока не меняем (по заимствованиям — ред.). За последнюю сессию (снизился интерес нерезидентов — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос о планах по размещению ОФЗ.

По его словам, нервозность на рынках, безусловно, будет оцениваться министерством при планах по выходу на внешние рынки заимствований.

Минфин РФ весной текущего года еще раз уточнит прогноз и параметры бюджета на 2020-2022 годы с учетом последствий коронавируса, поправки в закон о бюджете, которые сейчас находятся на рассмотрении Госдумы, учитывают только изменения, связанные с посланием президента РФ Федеральному собранию.

"Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз и уточним свои оценки бюджета тоже. Сейчас у нас внеплановое (уточнение бюджета — ред) по посланию — сейчас в поправках исключительно послание учтено", — сказал Силуанов.

"Понятно, что и мировая экономика наверняка будет ниже, чем ожидаемые оценки, но мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация", — заявил он, отвечая на вопрос о последствиях коронавируса для экономики и бюджета РФ.