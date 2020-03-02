МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банки в январе текущего 2020 года выдали россиянам только 540 тысяч новых кредитных карт. Это, как пишет РБК со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс", 21,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 2019 года.

Как отмечают эксперты, выдача новых кредиток в январе текущего года снизилась впервые за пять лет именно в этом месяце.

Что касается денежного выражения, то выдача кредиток рухнула на 22,7%: до 22,8 млрд рублей.

Как прокомментировала изданию вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова, такое резкое снижение выдачи кредиток россиянам обусловлено в первую очередь продолжением тренда на охлаждение сегмента потребительского кредитования из-за действий регулятора (Банка России).

"В период замедления темпов роста потребкредитования кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами", — считает Ульянова.

В свою очередь генеральный директор "Эквифакс" Олег Лагуткин также говорит о том, что на розничном кредитовании сказались меры ЦБ РФ: регулятор борется с нездоровым ростом потребкредитования в стране.